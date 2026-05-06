मौसम का उलटफेर: उत्तर-पश्चिम में बारिश की वापसी, राजस्थान में लू का कहर
पिछले कुछ दिनों से आ रहे तूफानों के बाद उत्तर-पश्चिम भारत में आसमान साफ हुआ है और लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। मगर, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। 11 से 13 मई के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे उत्तरी राज्यों में एक बार फिर बारिश, गरज के साथ बौछारें और थोड़ी ठंडी हवाएं चल सकती हैं।
पश्चिमी राजस्थान तप रहा है, बाड़मेर में 41.7 डिग्री पहुंचा तापमान
पिछले मौसम सिस्टम के हटते ही पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। बाड़मेर में पारा 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं फलोदी और जैसलमेर जैसे इलाकों में तो 9 मई तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। इस इलाके में लू का असर अभी कुछ दिनों तक बना रहेगा। हालांकि, पूर्वी राजस्थान में मौसम अभी कुछ दिन और ठंडा रह सकता है। इसी बीच अगले 24 घंटों में नमी से भरी हवाएं चलने से पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश होने की उम्मीद है।