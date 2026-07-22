अयोध्या राम मंदिर चंदा जांच: SIT को मिली मोहलत, अब आपराधिक पड़ताल भी

अभी SIT इस बात पर गौर कर रही है कि मंदिर में काम करने के तरीकों या सुरक्षा में कहां कमी रह गई और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर चंदे के प्रबंधन के लिए नए नियम और अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार जांच के पूरे सिस्टम को फिर से बनाने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए एक अलग आपराधिक जांच टीम बनाई जाएगी, जिसकी अगुवाई एक वरिष्ठ IPS अधिकारी करेंगे। यह टीम किसी भी संभावित अपराध की जांच करेगी, जबकि प्रशासनिक SIT सिर्फ प्रक्रिया से जुड़ी कमियों को सुधारने पर काम करती रहेगी।