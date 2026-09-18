गुडलुर का खूनी बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, अब चेन्नई चिड़ियाघर में कटेगी पूरी जिंदगी

लगभग एक महीने से चल रही खोजबीन के बाद वन विभाग की टीमों ने गुडलुर के पास 2 लोगों की जान लेने वाले नर बाघ को सुरक्षित पकड़ लिया है। इस अभियान में सिल्वर क्लाउड एस्टेट में कुम्की हाथियों और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। उसे सिल्वर क्लाउड एस्टेट में एक पिंजरे में पकड़ा गया, जबकि गुडलुर के आसपास 14 और पिंजरे रणनीतिक रूप से लगाए गए थे ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। अब यह बाघ चेन्नई के अरिग्नार अन्ना जूओलॉजिकल पार्क में अपनी शेष जिंदगी बिताएगा।