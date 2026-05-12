सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थलों पर महिलाओं से भेदभाव के सवालों पर कर रहा सुनवाई देश May 12, 2026

सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पूजा स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के गंभीर सवालों पर सुनवाई कर रहा है। इसमें सबरीमाला मंदिर का मामला सबसे ऊपर है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच यह परख रही है कि क्या कुछ मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाली पुरानी रीतियां वैध मानी जा सकती हैं, खासकर जब संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की आजादी की गारंटी देता है। इसी दौरान न्यायाधीशों ने महिला जननांग कटान (फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन) जैसी प्रथाओं पर भी बात की। जस्टिस अमनुल्लाह ने इसे 'सामान्य शारीरिक बनावट से पूरी तरह विपरीत' बताया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि यह नाबालिगों के लिए बेहद हानिकारक है।