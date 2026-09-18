मणिपुर: राहत शिविरों में 31 मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा पाई-पाई का हिसाब!

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के राहत शिविरों में करीब 43,000 लोग रह रहे हैं। जिरिबाम और चुराचांदपुर जैसे इलाकों के शिविरों में मौतों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। शुरुआत में राज्य सरकार ने इस बारे में जानकारी देने में आनाकानी की, लेकिन कोर्ट के दबाव के बाद उसने पूरा ब्योरा पेश किया। अब मणिपुर के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे बताएं कि आगे और मौतें न हों, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जांच में तेजी कैसे लाई जाए। इसके अलावा, सभी पीड़ित परिवारों को सही तरीके से मदद मिल रही है या नहीं, इसकी भी समीक्षा करने को कहा गया है।