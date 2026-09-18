नागरिकता पर सवाल: महिला को बांग्लादेश भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

शाहीन अख्तर के वकीलों का कहना है कि उनके पास पहचान संबंधी दस्तावेज मौजूद थे, फिर भी उन्हें अपना बचाव करने या अपनी राष्ट्रीयता साबित करने का मौका नहीं दिया गया।

वकील शाहीन की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह डिपोर्टेशन उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और इससे उनके परिवार के भारत में लंबे इतिहास को नजरअंदाज किया गया।

उन्होंने यहां तक बताया कि शाहीन के दादा का नाम 1952 की मतदाता सूची में भी दर्ज था।