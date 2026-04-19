सुप्रीम कोर्ट का हाईवे पर बड़ा फैसला: 60 दिन में हटेंगे अवैध कब्जे, थमेगी मौतों की रफ्तार! देश Apr 19, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। इसके तहत नेशनल हाईवे की निर्धारित सीमा के भीतर बने सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, जिनमें नए ढाबे, खाने-पीने की दुकानें और अन्य व्यापारिक ढांचे शामिल हैं। इसके साथ ही, भारी और व्यापारिक वाहनों को हाईवे की मुख्य लेन या किनारे के पक्के हिस्से पर रुकने या पार्किंग करने से भी रोक दिया गया है। इन वाहनों को सिर्फ निर्धारित ठहराव स्थलों, आरामगाहों या विशेष सुविधा केंद्रों पर ही रुकने की अनुमति होगी। इस आदेश का मकसद सफर को सुरक्षित बनाना और सड़क हादसों में कमी लाना है। यह लंबे समय से नजरअंदाज की जा रही सड़क सुरक्षा की समस्याओं को ठीक करने की एक बड़ी पहल है।