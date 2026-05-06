सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त चयन कानून पर सुनवाई टालने से किया इनकार देश May 06, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों के चयन कानून की सुनवाई टालने से इनकार कर दिया है। सरकार ने सुनवाई को टालने की गुजारिश की थी, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इसे सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए तयशुदा कार्यक्रम पर ही बने रहने का फैसला किया। इस मामले की जड़ में एक नया कानून है। यह कानून चुनाव आयुक्तों के चयन वाली समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल करता है। यह कदम उस फैसले के खिलाफ है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में दिया था।