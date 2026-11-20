यह मामला तब सामने आया, जब एक याचिका में 'भावी पीढ़ियों के हितों' को लेकर चिंता जताई गई। अदालत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह ऐसे रिश्तों पर कानून बनाने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने के बारे में भी सोचे।

इसका मकसद है कि लोग ऐसे विवाह के बुरे प्रभावों को अच्छी तरह समझ सकें। अब केंद्र सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखना है, इसलिए आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होने की उम्मीद है।