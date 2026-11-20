दरअसल, कर्नाटक सरकार ने मार्च 2024 में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो 16 जून 2025 को लागू हुआ था। इसके पीछे महिला सुरक्षा और इलेक्ट्रिक बाइक की कमी जैसी चिंताएं बताई गई थीं। ले

किन, एक पहले के अदालती फैसले में यह साफ किया गया था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मोटरसाइकिलें 'ट्रांसपोर्ट वाहन' की श्रेणी में आती हैं।