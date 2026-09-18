राजस्थान: कॉलेज के छात्रों को मोदी जन्मदिन के कार्यक्रम के शामिल होने का आदेश, उठे सवाल

कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कॉलेजों को राजनीति छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष टीका राम जौली ने तो यहां तक कहा कि जब देश आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है, ऐसे में इन कार्यक्रमों की क्या जरूरत है।

वहीं, PUCL जैसे संगठनों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों की आजाद सोच को दबा सकते हैं। इसके अलावा, कुछ कॉलेजों को देर रात तक चलने वाले इन कार्यक्रमों के इंतजाम करने में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं।