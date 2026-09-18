राजस्थान: कॉलेज के छात्रों को मोदी जन्मदिन के कार्यक्रम के शामिल होने का आदेश, उठे सवाल
राजस्थान सरकार ने कॉलेज छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले एक महीने के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कहा है। इनमें दीप प्रज्ज्वलन समारोह, 2 अक्टूबर को समाज सेवा से जुड़े काम और एक इनोवेशन चैलेंज जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि यह कदम 'विकसित भारत-जन सेवा अभियान' को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, लेकिन हर कोई इस फैसले से खुश नहीं है।
आलोचकों ने राजनीतिकरण और इंतजामों पर उठाए सवाल
कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कॉलेजों को राजनीति छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष टीका राम जौली ने तो यहां तक कहा कि जब देश आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है, ऐसे में इन कार्यक्रमों की क्या जरूरत है।
वहीं, PUCL जैसे संगठनों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों की आजाद सोच को दबा सकते हैं। इसके अलावा, कुछ कॉलेजों को देर रात तक चलने वाले इन कार्यक्रमों के इंतजाम करने में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं।
प्लानिंग विभाग ने जिलों से रिपोर्ट अपलोड करने को कहा
प्लानिंग विभाग ने अब सभी जिलों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इन कार्यक्रमों से जुड़ी पूरी जानकारी, तस्वीरें और वीडियो एक खास ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें।