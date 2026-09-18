पंजाब सरकार ने दिया 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते का तोहफा, कर्मचारियों में खुशी की लहर

महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर 231 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि, इस फैसले से कर्मचारियों की एक बड़ी मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन कुछ और मुद्दे अभी सुलझने बाकी हैं। इन बचे हुए मुद्दों पर बात करने के लिए अक्टूबर की शुरुआत में एक और बैठक रखी गई है। पुरानी DA बकाया राशि से जुड़े जो कानूनी मामले चल रहे हैं, उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा।