पंजाब सरकार ने दिया 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते का तोहफा, कर्मचारियों में खुशी की लहर
कई हफ्तों से चल रहे तनाव के बाद आखिरकार पंजाब के राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। यह बढ़ा हुआ DA जुलाई 2023 से लागू होगा। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA सितंबर महीने की सैलरी में मिलेगा, जिसका भुगतान 1 अक्टूबर को होगा।
सरकार पर आएगा 231 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ
महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर 231 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि, इस फैसले से कर्मचारियों की एक बड़ी मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन कुछ और मुद्दे अभी सुलझने बाकी हैं। इन बचे हुए मुद्दों पर बात करने के लिए अक्टूबर की शुरुआत में एक और बैठक रखी गई है। पुरानी DA बकाया राशि से जुड़े जो कानूनी मामले चल रहे हैं, उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा।