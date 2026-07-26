वंदे मातरम अपमान अब राष्ट्रगान जैसा, हो सकती है जेल
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सरकार ने हाल ही में एक नया नियम लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत, देश के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का अपमान अब राष्ट्रगान की बेइज्जती जितना ही गंभीर माना जाएगा। यह प्रस्ताव संसद में ऐसे माहौल में पेश किया गया, जब सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच सत्र काफी गरमागरम चल रहे थे।
वंदे मातरम की बेइज्जती करने पर जेल हो सकती है
अगर यह संशोधन संसद में पारित हो जाता है, तो सार्वजनिक तौर पर 'वंदे मातरम' का अनादर या अपमान करने वाले किसी भी शख्स को जेल हो सकती है। राष्ट्रगान के अपमान पर भी ऐसी ही सजा का प्रावधान है।