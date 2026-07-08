ISI से जुड़े 2 लोग दिल्ली से गिरफ्तार, आतंकी नेटवर्क से लिंक का शक; परिवार का इनकार

परिवार ने आरोपों से किया इनकार, जांच जारी

दानिश और सलमान के परिवारवाले दोनों को बेगुनाह बता रहे हैं। दानिश की मां ने बताया कि एक अनजान शख्स ने उनके बेटे को एक पैकेट उठाने के लिए 30,000 रुपये देने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उधर, सलमान की बहन का कहना है कि वह तो बस अपने बढ़ई के काम का पैसा लेने गया था, जब उसे पकड़ा गया। सलमान के परिवार ने अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र करते हुए पुलिस से उन्हें जल्द रिहा करने की अपील की है। इस बीच, दिल्ली और मुजफ्फरनगर पुलिस इस मामले की अलग-अलग जांच कर रही है। जांच पूरी होने और नतीजे सामने आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।