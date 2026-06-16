NEET-UG 2026: NTA ने शुरू किया शिकायत पोर्टल, अब हर धांधली पकड़ी जाएगी

NTA की चेतावनी: लीक पेपर के घोटालों से सावधान रहें

इस शिकायत पोर्टल पर जाने के लिए innovateindia.mygov.in/neet-ug-2026 लिंक का इस्तेमाल करें। किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए सिर्फ nta.ac.in या neet.nta.ac.in पर ही भरोसा करें। NTA ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई पेपर लीक होने का दावा कर आपसे पैसे मांगे तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। ऐसी किसी भी बात की तुरंत शिकायत करें। यह भी याद रखें कि दोबारा परीक्षा के लिए फीस वापसी केवल उसी बैंक खाते में होगी, जिसकी जानकारी आपने आधिकारिक वेबसाइट पर दी थी। दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है, इसलिए सावधान रहें और केवल भरोसेमंद जानकारी पर ही विश्वास करें।