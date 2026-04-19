फर्जी 'बाबा' की काली करतूतें: पुलिस हिरासत में खरात, SIT खोलेगी नेताओं संग कनेक्शन की पोल? देश Apr 19, 2026

खुद को भगवान बताने वाले तथाकथित बाबाजी अशोक खरात को नाशिक कोर्ट ने 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। पिछले महीने उसे महिलाओं के यौन शोषण और पैसे हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वह खुद को दैवीय शक्तियों वाला बताकर लोगों को ठगता था। उसके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उसके खिलाफ सभी मामले एक जैसे हैं, लेकिन सरकारी वकीलों का कहना था कि हर मामले की अलग और गहन जांच बेहद ज़रूरी है।