NEET सुधारों पर जल्द हो सकता है बड़ा फैसला, नीलेकणि समिति की पहली रिपोर्ट का इंतजार

NEET से जुड़ी हर खबर पर नजर रखने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नंदन नीलेकणि समिति NEET में सुधारों को लेकर इस महीने के आखिर तक अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट सौंपने वाली है। समिति ने अब तक कई बैठकें की हैं, जिनमें ISRO के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पिछली कमेटी के सदस्यों के साथ भी चर्चा शामिल है। इन चर्चाओं का मकसद यह पता लगाना था कि NEET सिस्टम में असल में किन सुधारों की जरूरत है।