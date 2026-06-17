मुरादाबाद प्रशासन का कड़ा रुख, सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद गिराई

पुलिस ने संभाली कार्रवाई की कमान

मस्जिद हटाने के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर मौजूद थीं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। यह कोई अकेली घटना नहीं है। मुरादाबाद और दूसरे शहरों में भी हाल के दिनों में ऐसी ही कई कार्रवाई हुई हैं। इनका मकसद सार्वजनिक जगहों से अवैध कब्जे हटाना है। प्रशासन ने अब सभी लोगों से अपील की है कि वे कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले जमीन की मालकी की ठीक से जांच करें और आवश्यक परमिट जरूर लें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।