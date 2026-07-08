मैट्रिमोनियल साइट्स पर प्यार का झांसा देकर ठगी, गृह मंत्रालय ने जारी की चेतावनी

गृह मंत्रालय ने बताए खतरे के संकेत

खतरे के आम संकेतों में कस्टम्स फीस, यात्रा खर्च या अचानक आई किसी आपात स्थिति के नाम पर पैसे मांगे जाना शामिल है। गृह मंत्रालय ने सलाह दी है कि लोग रिवर्स इमेज सर्च टूल का इस्तेमाल करके चोरी की तस्वीरों का पता लगा सकते हैं। साथ ही हमेशा सामने वाले के सोशल मीडिया अकाउंट्स की अच्छी तरह जांच करें। अगर आप ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो अपनी सभी बातचीत और पैसों के लेन-देन की रसीदों को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें। इसकी शिकायत तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन (1930) या सरकार के साइबर अपराध पोर्टल पर करें।