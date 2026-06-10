भारतीय नौसेना को मिली अभेद्य शक्ति, 449 करोड़ रुपये के जैमर्स और स्वदेशी पनडुब्बियों से बढ़ेगी समुद्री ताकत

नौसेना ने स्थानीय रॉकेट और पनडुब्बियों को अपनाया

इन जैमर्स के अलावा, नौसेना अपने मिग-29K विमानों के लिए देश में बने 80 MM एयर-टू-ग्राउंड रॉकेट्स का भी उपयोग शुरू कर रही है। पनडुब्बियों के बेड़े को भी मजबूती मिल रही है। प्रोजेक्ट 75 (I) के तहत 3 और पनडुब्बियां शामिल की जा रही हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 9 हो जाएगी। इसके साथ ही, 'प्रोजेक्ट 76' के तहत कम से कम 6 पनडुब्बियां बनाने की योजना है। ये पनडुब्बियां पूरी तरह से भारतीय डिजाइन पर आधारित होंगी और इनमें बड़ी मात्रा में स्वदेशी उपकरण लगाए जाएंगे। इन सभी कदमों का मकसद आयात पर निर्भरता घटाना और समुद्र में भारत की अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है।