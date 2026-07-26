IMD ने दी गुजरात में 27 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी

गुजरात में रहने वालों के लिए एक अहम खबर है। राज्य में भारी बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। दरअसल, पश्चिमी भारत पर एक लो-प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसके कारण लगातार पानी बरस रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि 27 जुलाई तक बारिश और तेज हो सकती है और साथ ही आंधी-तूफान का भी जोर रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी जमकर बारिश होगी। यहां बिजली चमकने और बादलों की गरज के साथ जोरदार बरसात की आशंका है।