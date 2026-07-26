IMD ने दी गुजरात में 27 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी
गुजरात में रहने वालों के लिए एक अहम खबर है। राज्य में भारी बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। दरअसल, पश्चिमी भारत पर एक लो-प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसके कारण लगातार पानी बरस रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि 27 जुलाई तक बारिश और तेज हो सकती है और साथ ही आंधी-तूफान का भी जोर रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी जमकर बारिश होगी। यहां बिजली चमकने और बादलों की गरज के साथ जोरदार बरसात की आशंका है।
रुका हुआ सिस्टम अरब सागर की नमी खींच रहा
कमजोर हवाओं के चलते पश्चिमी भारत पर बना यह वेदर सिस्टम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी वजह से लगातार बारिश का दौर जारी है। यह सिस्टम अरब सागर से लगातार नमी खींच रहा है, जिसके चलते एक ही जगह बार-बार तेज बरसात हो रही है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदियां और जलाशय लबालब भर गए हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
गुजरात में रेड, कच्छ में यलो अलर्ट
IMD ने गुजरात के कुछ इलाकों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं, कच्छ जिले के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान की आशंका है। इस मानसून सीजन में गुजरात में बारिश का यह सबसे लंबा स्पैल माना जा रहा है।