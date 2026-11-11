बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा खतरा, IMD की मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में 13 नवंबर के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 14 नवंबर तक और मजबूत हो सकता है।

इसके चलते, 14 से 15 नवंबर के बीच अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं और मौसम खराब रह सकता है। हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।