बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा खतरा, IMD की मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी
लेखन आबिद खान
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में 13 नवंबर के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 14 नवंबर तक और मजबूत हो सकता है।
इसके चलते, 14 से 15 नवंबर के बीच अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं और मौसम खराब रह सकता है। हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
IMD ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी
खराब समुद्री हालात को देखते हुए, IMD ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे इस दौरान इन इलाकों में समुद्र में न जाएं। फिलहाल आंध्र प्रदेश के लिए कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन मौसम विशेषज्ञ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
यह सिस्टम 14 नवंबर तक एक स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है, जिस पर विशेषज्ञ नजर रख रहे हैं।