टीएन शेषन विवाद से लेकर अशोक लवासा की असहमति, चुनाव आयोग में कब-कब सामने आए मतभेद?

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 1995 में शेषन की याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324 बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग की अनुमति देता है और अन्य आयुक्त केवल CEC के सलाहकार नहीं बल्कि सदस्य हैं।

कोर्ट ने कहा, "अगर CEC को सर्वोच्च माना जाए कि उसका फैसला अंतिम होगा, तो चुनाव आयुक्त महज सजावटी पद बन जाएंगे। अनुच्छेद 324 से ऐसा इरादा प्रतीत होना मुश्किल है और न ही इसे संविधान निर्माताओं का इरादा मान सकते हैं।"