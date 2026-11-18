अमिताभ बच्चन को धमकी देने पर भड़का बिश्नोई गैंग, गोल्डी ढिल्लों को बताया 'हत्यारा-मुखबिर'
गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने जब बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को ऑनलाइन धमकी दी थी, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फौरन उस पर हमला बोला।
गैंग के कनाडा और स्पेन में बैठे सदस्यों ने ढिल्लों को 'छोटा चोर' और 'हेरोइन बेचने वाला' बताया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड सितारों को धमकी देना सिर्फ पब्लिसिटी पाने का तरीका है।
गैंग ने ढिल्लों पर 1984 के सिख विरोधी दंगों जैसे संवेदनशील मुद्दों का भी अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
बिश्नोई गैंग ने ढिल्लों पर लगाया हत्या का आरोप
बिश्नोई गैंग ने इस मामले में और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि गोल्डी ढिल्लों इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या में शामिल था। गैंग ने उसे पुलिस का मुखबिर बताया, जो सोशल मीडिया पर किए गए अपराधों का श्रेय खुद लेता है।
गैंग ने यह भी कहा कि ढिल्लों ने अपनी धमकियों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम तक नहीं लिया। उनका मानना है कि यह इस बात का संकेत है कि शायद उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई विवाद हो गया है।
उन्होंने ढिल्लों को चुनौती दी कि वह किसी भी देश में उनसे आकर भिड़ ले। साथ ही, दूसरों को भी गोल्डी ढिल्लों से किसी तरह का संबंध न रखने की चेतावनी दी।