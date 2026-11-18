बिश्नोई गैंग ने इस मामले में और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि गोल्डी ढिल्लों इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या में शामिल था। गैंग ने उसे पुलिस का मुखबिर बताया, जो सोशल मीडिया पर किए गए अपराधों का श्रेय खुद लेता है।

गैंग ने यह भी कहा कि ढिल्लों ने अपनी धमकियों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम तक नहीं लिया। उनका मानना है कि यह इस बात का संकेत है कि शायद उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई विवाद हो गया है।

उन्होंने ढिल्लों को चुनौती दी कि वह किसी भी देश में उनसे आकर भिड़ ले। साथ ही, दूसरों को भी गोल्डी ढिल्लों से किसी तरह का संबंध न रखने की चेतावनी दी।