सिम स्वैप धोखाधड़ी: BSNL को भारी पड़ी लापरवाही, कोर्ट ने लगाया 55 लाख रुपये का जुर्माना देश Jun 10, 2026

कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) पर 55 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। दरअसल, एक सिम स्वैप फ्रॉड के जरिए धोखेबाजों ने एक बैंक से 87 लाख से ज्यादा की रकम चुरा ली थी। कोर्ट ने कहा कि BSNL ने डुप्लीकेट सिम कार्ड जारी करने से पहले पहचान की ठीक से जांच नहीं की। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर फ्रॉड करने वालों को पीड़ित के बैंक अकाउंट तक पहुंच मिल गई और उन्होंने कई अनाधिकृत लेनदेन किए।