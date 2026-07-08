भारतीय नौसेना का साहसिक अभियान: तनावग्रस्त होर्मुज से भारतीय टैंकर सुरक्षित पार!
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अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, भारतीय नौसेना ने तेल टैंकर 'ओमेगा ट्रेडर' को होर्मुज जलडमरूमध्य के जोखिम भरे रास्ते से सुरक्षित पार कराया है। इस टैंकर में 23 क्रू मेंबर सवार हैं, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय नागरिक हैं। इस अहम जलमार्ग पर हाल ही में व्यापारी जहाज़ों पर हुए कई हमलों के बाद, अब यह जहाज़ गुजरात की ओर बढ़ रहा है।
अमेरिकी हवाई हमलों के बीच होर्मुज मार्ग की अहमियत
होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस के शिपमेंट के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। जहाज़ों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हालिया हवाई हमले किए हैं, जिससे इस क्षेत्र में हालात और भी अनिश्चित हो गए हैं। यहाँ ज़रा सी भी गड़बड़ दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों और सप्लाई चेन को तुरंत प्रभावित कर सकती है।