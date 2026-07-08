भारतीय नौसेना का साहसिक अभियान: तनावग्रस्त होर्मुज से भारतीय टैंकर सुरक्षित पार! देश Jul 08, 2026

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, भारतीय नौसेना ने तेल टैंकर 'ओमेगा ट्रेडर' को होर्मुज जलडमरूमध्य के जोखिम भरे रास्ते से सुरक्षित पार कराया है। इस टैंकर में 23 क्रू मेंबर सवार हैं, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय नागरिक हैं। इस अहम जलमार्ग पर हाल ही में व्यापारी जहाज़ों पर हुए कई हमलों के बाद, अब यह जहाज़ गुजरात की ओर बढ़ रहा है।