दिल्ली में गरज-चमक, राजस्थान में लू का कहर; इन राज्यों को में अलर्ट

आंध्र प्रदेश में गरज-चमक की संभावना

आंध्र प्रदेश को भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। राज्य के कुछ इलाकों में छिटपुट गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। दूसरी ओर, राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों में रातें भी गर्म रहने लगी हैं और तापमान लगातार बढ़ रहा है। राज्य के अन्य इलाकों में धूल भरी आंधी या हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। साफ है कि आप देश के किसी भी हिस्से में हों, आपको अपने साथ छाता या सनस्क्रीन जरूर रखना पड़ सकता है।