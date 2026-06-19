जुलाई 2026 से होर्मुज जलडमरूमध्य से आएगी LPG, 33.5 करोड़ भारतीय परिवारों को मिलेगी राहत देश Jun 19, 2026

ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के तहत होर्मूज जलडमरूमध्य जुलाई 2026 में धीरे-धीरे दोबारा खुलना शुरू हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति बहाल करना है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि हालिया संघर्ष के कारण LPG का आयात घटकर लगभग आधा रह गया था। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि भारत के 33.5 करोड़ से भी ज्यादा परिवार खाना पकाने के लिए इसीLPG पर निर्भर करते हैं। चूंकि भारत को ज्यादातर LPG पश्चिम एशिया से मिलती है, इसलिए इन खेपों को फिर से शुरू करना देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।