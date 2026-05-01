हज यात्रा पर महंगाई की मार, हवाई किराए में हुई 10,000 रुपये की बढ़ोतरी

ओवैसी ने की हज रिफंड की मांग

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को यात्रियों का शोषण बताया है। उन्होंने कहा कि कई लोग इस जीवन में एक बार मिलने वाले मौके के लिए सालों तक पैसे जमा करते हैं।

ओवैसी ने यह भी कहा कि कमेटी द्वारा तय किया गया किराया सामान्य तौर पर यात्रा करने वाले लोगों के किराए से लगभग दोगुना है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस पर दोबारा विचार किया जाए और यात्रियों को पैसे वापस दिए जाएं।

वहीं दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईंधन के दामों में बढ़ोतरी किसी के नियंत्रण में नहीं है और इसके लिए एयरलाइंस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।