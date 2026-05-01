हैदराबाद में मौसम ने ली करवट, 40 डिग्री गर्मी के बीच बिछ गई ओलों की सफेद चादर
शुक्रवार, 1 मई 2026 को हैदराबाद में अचानक ओलों की बारिश हुई। शहर का कुछ हिस्सा सफेद चादर से ढक गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो बर्फबारी हुई हो। गर्मियों के मौसम में यह नजारा वाकई अनोखा था। सोशल मीडिया पर लोग लगातार फोटो और वीडियो शेयर कर रहे थे। कई लोग 'हैदराबाद ORR पर छोटा हिमालय और बर्फ' जैसे मज़ाक भी करने लगे। मौसम वैज्ञानिकों ने तुरंत स्पष्ट किया कि ये सिर्फ ओले थे, बर्फ नहीं। उन्होंने बताया कि जमीन पर भले ही काफी गर्मी हो, फिर भी ओले गिर सकते हैं।
हैदराबाद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
इस अनोखे नजारे ने सभी को हैरान कर दिया। लोग लगातार ऑनलाइन फोटो और वीडियो शेयर कर रहे थे। सड़कों पर जमी ओलों की सफेद चादर के वीडियो बनाकर भी खूब वायरल हुए।
मौसम विभाग के अनुसार, हैदराबाद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रह सकता है। इस बीच, हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। यह अचानक हुई ओलों की बारिश एक बार फिर याद दिला गई कि शहर का मौसम कब क्या रंग दिखा दे, इसका कोई भरोसा नहीं।