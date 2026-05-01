हैदराबाद में मौसम ने ली करवट, 40 डिग्री गर्मी के बीच बिछ गई ओलों की सफेद चादर देश May 01, 2026

शुक्रवार, 1 मई 2026 को हैदराबाद में अचानक ओलों की बारिश हुई। शहर का कुछ हिस्सा सफेद चादर से ढक गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो बर्फबारी हुई हो। गर्मियों के मौसम में यह नजारा वाकई अनोखा था। सोशल मीडिया पर लोग लगातार फोटो और वीडियो शेयर कर रहे थे। कई लोग 'हैदराबाद ORR पर छोटा हिमालय और बर्फ' जैसे मज़ाक भी करने लगे। मौसम वैज्ञानिकों ने तुरंत स्पष्ट किया कि ये सिर्फ ओले थे, बर्फ नहीं। उन्होंने बताया कि जमीन पर भले ही काफी गर्मी हो, फिर भी ओले गिर सकते हैं।