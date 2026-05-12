महंगे हवाई किराए की मनमानी होगी खत्म? सरकार जल्द लाएगी कड़े नियम 

नियमों का मसौदा संसद में होगा पेश

सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मी नारायणन ने एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है। इस PIL में उन्होंने मांग की है कि हवाई किराए में अचानक होने वाली बढ़ोतरी और अतिरिक्त शुल्कों पर एक सीमा लगाई जाए, खासकर तब जब हवाई यात्रा की मांग बहुत ज्यादा हो जाती है। सरकार ने अदालत से कहा है कि वह इन सुझावों को नए नियमों के मसौदे में शामिल कर लेगी, लेकिन चाहती है कि जब तक ये नियम पूरी तरह तैयार न हो जाएं, इस मामले की सुनवाई अभी टाल दी जाए। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि नए नियमों का मसौदा संसद में पेश किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े त्योहारों या किसी आपात स्थिति जैसे समय में सरकार खुद हस्तक्षेप करेगी। सरकार का कहना है कि आज हवाई सफर लाखों नागरिकों के लिए एक अनिवार्य सेवा बन चुका है।