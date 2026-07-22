NEET पर वांगचुक की भूख हड़ताल का असर: सरकार संसद में चर्चा को तैयार, क्या खत्म होगा अनशन?
आज सरकार ने NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही कॉकराच जनता पार्टी (CJP) और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से दोबारा मुलाकात की। इस दौरान, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने मेडियंता अस्पताल जाकर सोनम वांगचुक से भेंट की। वांगचुक वहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार उम्मीद कर रही है कि इस मुलाकात से मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
सरकार NEET पर संसद में चर्चा के लिए तैयार
एक महीने से भी ज्यादा समय से छात्र और CJP दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि NEET पेपर लीक और CBSE की उत्तर पुस्तिकाओं की ठीक से जांच हो। इसके अलावा, वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। पहले की बातचीत के बावजूद, सरकार अब संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, जिसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
वांगचुक ने संसद से जोड़ी भूख हड़ताल की शर्त
वांगचुक का कहना है कि जब तक संसद इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करती, वे अपनी भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। सरकार ने उनकी इस मांग पर विचार करने की सहमति दी है। पुलिस की सख्ती और कार्रवाई के बावजूद, प्रदर्शन के आयोजकों का कहना है कि वे जल्द पीछे हटने वाले नहीं हैं।