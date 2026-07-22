NEET पर वांगचुक की भूख हड़ताल का असर: सरकार संसद में चर्चा को तैयार, क्या खत्म होगा अनशन?

एक महीने से भी ज्यादा समय से छात्र और CJP दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि NEET पेपर लीक और CBSE की उत्तर पुस्तिकाओं की ठीक से जांच हो। इसके अलावा, वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। पहले की बातचीत के बावजूद, सरकार अब संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, जिसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।