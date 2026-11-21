अधिकारियों ने आधार सनफ्लावर, फॉर्च्यून राइस ब्रान, पतंजलि सरसों तेल और सरसों व मूंगफली से बने सफोला जैसे कई मशहूर तेलों के नमूने लिए हैं। इन नमूनों को अब लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा।

FDA का कहना है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, यह इन जांच रिपोर्ट के नतीजों पर ही निर्भर करेगा।

FDA कमिश्नर श्रीकांत कारकाले ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित रखना और यह पक्का करना है कि पैकेट पर लिखी जानकारी और अंदर का सामान एक जैसा हो।