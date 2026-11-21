महाराष्ट्र: डीमार्ट के गोदाम पर FDA का छापा, 50 लाख का तेल जब्त
FDA ने पुणे के पास डीमार्ट के एक गोदाम से 20,085 लीटर खाद्य तेल जब्त किया है, जिसकी कीमत 50.27 लाख रुपये है। इस कार्रवाई की वजह तेल की गुणवत्ता और गलत ब्रांडिंग को लेकर चिंताएं हैं।
इसका मतलब है कि ये तेल शायद खाद्य सुरक्षा नियमों पर खरे नहीं उतरते होंगे या उन पर दी गई जानकारी गलत हो सकती है।
FDA ने बड़े खाद्य तेल ब्रांडों के नमूने लिए
अधिकारियों ने आधार सनफ्लावर, फॉर्च्यून राइस ब्रान, पतंजलि सरसों तेल और सरसों व मूंगफली से बने सफोला जैसे कई मशहूर तेलों के नमूने लिए हैं। इन नमूनों को अब लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा।
FDA का कहना है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, यह इन जांच रिपोर्ट के नतीजों पर ही निर्भर करेगा।
FDA कमिश्नर श्रीकांत कारकाले ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित रखना और यह पक्का करना है कि पैकेट पर लिखी जानकारी और अंदर का सामान एक जैसा हो।