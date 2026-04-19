चुनाव आयोग का सख्त फरमान: AI कंटेंट लेबल करो, 3 घंटे में हटाओ गलत सामग्री! देश Apr 19, 2026

भारत निर्वाचन आयोग ने इस साल निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके अभियान प्रतिनिधियों को AI-जनरेटेड या कृत्रिम (सिंथेटिक) सामग्री को साफ-साफ लेबल करना होगा। साथ ही, किसी भी अवैध सामग्री को संज्ञान में आने के बाद 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। 15 मार्च से अब तक 11,000 से ज्यादा उल्लंघनकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई की जा चुकी है। यह कार्रवाई उन राज्यों में हुई है जहाँ मतदान की प्रक्रिया अभी जारी है, जैसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। वहीं, असम, पुडुचेरी और केरल में मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है।