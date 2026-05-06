अब 12 घंटों में संभव हुआ दिल्ली से मुंबई तक का सफर, सोलर-EV संग भविष्य की रफ्तार

एक्सप्रेसवे पर सोलर लाइट्स और EV चार्जर्स की सुविधा भी मिलेगी

यह 8 लेन वाला हाईवे है, जिसे आगे चलकर 12 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। यह हाईवे सिर्फ तेज रफ्तार के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें कई आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। इस पर सोलर लाइट्स, EV चार्जिंग स्टेशन, वन्यजीव क्रॉसिंग और बारिश का पानी बचाने के लिए जल संचयन की व्यवस्था भी की गई है। इसके कुछ हिस्से तो पहले ही खोल दिए गए हैं, जबकि दिल्ली-वडोदरा वाला हिस्सा मई 2026 तक तैयार हो जाएगा। इसके ठीक बाद वडोदरा-मुंबई का बचा हुआ हिस्सा भी खुल जाएगा। यह एक्सप्रेसवे माल ढुलाई को आसान बनाएगा और आसपास के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।