दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध, CEO बोले- 15 करोड़ यूजर्स प्रभावित

कोर्ट ने टेलीग्राम के 900 से ज्यादा लिंक हटाने को बताया नाकाफी

सरकार ने यह दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट्स के कारण लीक हुई परीक्षा सामग्री बहुत तेजी से फैल जाती थी। टेलीग्राम ने भले ही यह दावा किया कि उन्होंने 900 से ज्यादा लीक से जुड़े लिंक्स हटाए हैं और AI टूल्स भी लगाए हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे नाकाफी माना। टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव ने इस पाबंदी की आलोचना करते हुए कहा कि इससे भारत के करीब 15 करोड़ आम टेलीग्राम यूजर्स पर असर पड़ रहा है और यह रोक लीक हुई सामग्री को फैलने से नहीं रोक सकी है। उन्होंने रिलायंस पर भी आरोप लगाया कि वह 'BGP हाइजैकिंग' के जरिए देश के बाहर के यूजर्स के लिए भी टेलीग्राम की पहुंच बाधित कर रही है।