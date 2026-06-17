पुरी रथ यात्रा: मंदिर के आदेश के बाद रुका रथ निर्माण कार्य, जानिए क्या है पूरा मामला देश Jun 17, 2026

पुरी की मशहूर रथ यात्रा के लिए बनने वाले रथों का काम बुधवार को अचानक रुक गया। महाराणा सेवक बढइयों ने काम बंद कर दिया। उनका कहना है कि मंदिर की नई शर्तों की वजह से उन्हें बची हुई लकड़ी घर ले जाने से रोका जा रहा है। बढइयों का दावा है कि मंदिर के पुराने दस्तावेजों के अनुसार यह लकड़ी उन्हें मिलना उनका हक है। ये तीन बड़े रथ 'नंदीघोष', 'तालध्वज' और 'दर्पदलन' 16 जुलाई को होने वाले भव्य उत्सव के लिए बेहद खास हैं।