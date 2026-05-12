उत्तराखंड: 21,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने हेलीकॉप्टर से की चार धाम यात्रा, जानिए सुरक्षा का राज

UCADA का ICCCC सहस्रधारा उड़ानों की निगरानी कर रहा

हवा में सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, खासकर मुश्किल मौसम में सहस्रधारा हेलीपोर्ट पर UCADA के एकीकृत कमान और नियंत्रण एवं संचार केंद्र (ICCCC) ने एक रियल-टाइम निगरानी सिस्टम का इस्तेमाल किया। उनकी टीम हर शटल उड़ान पर नजर रखने के लिए हाई-डेफिनिशन कैमरों और ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करती है, ताकि किसी भी दिक्कत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आशीष चौहान ने इस बारे में कहा, "हम हर उड़ान को मंजूरी देने से पहले उसकी विजिबिलिटी और सुरक्षा मापदंडों को मॉनिटर करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए कितनी कोशिशें की जाती हैं।"