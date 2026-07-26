पेपर लीक गैंग की खैर नहीं; अब 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल तक की जेल

अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है, तो नकल करने वालों के लिए बहुत सख्त सजा का प्रावधान होगा। संगठित तरीके से पेपर लीक करने वालों को 5 से 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बिल के तहत जांच को 3 महीने के भीतर पूरा करना होगा और इन मामलों की सुनवाई सीधे फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश के जरिए देश को भरोसा दिलाया कि सरकार ईमानदार छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके हक में कड़े कदम उठाएगी। माना जा रहा है कि यह बिल 27 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा और आने वाले समय में और भी कई बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं।