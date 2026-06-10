कलकत्ता हाई कोर्ट ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाली गृहणी का मुआवजा बढ़ाकर 11 लाख किया देश Jun 10, 2026

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2022 के एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाली गृहणी बरनाली समंता नंदी के मुआवजे की रकम बढ़ा दी है। कोर्ट ने अब यह मुआवजा 9.17 लाख से बढ़ाकर 11 लाख रुपये कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि भले ही गृहणियों का काम पैसे वाला न हो, लेकिन परिवार के लिए उनका योगदान बेहद जरूरी है। इसलिए, मुआवजे का फैसला करते समय उनके इस काम को भी पूरी अहमियत मिलनी चाहिए।