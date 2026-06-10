पानी चाहिए? मुंबई में टैंकर बुकिंग के लिए अब OTP अनिवार्य, अवैध धंधे पर वार! देश Jun 10, 2026

मुंबई जल्द ही पीने के पानी के टैंकरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक OTP आधारित सिस्टम अपनाने पर विचार कर रहा है। इस सिस्टम के तहत, अगर किसी को पीने का पानी टैंकर से मंगवाना है, तो उसे पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। बुकिंग मंजूर होने के बाद एक OTP मिलेगा, जिसे शहर के 33 तय फिलिंग पॉइंट्स में से किसी एक पर दिखाना होगा। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को उम्मीद है कि इस तरीके से टैंकरों से पानी लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और इसकी बेहतर निगरानी हो पाएगी, जिससे अवैध रूप से पानी निकालने पर रोक लग सकेगी।