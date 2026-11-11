आंध्र प्रदेश: स्कूली छात्रा पर हमले के आरोपी का कटा हुआ पैर सुरक्षित रखने का आदेश
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अधिकारियों को हेमंत का कटा हुआ पैर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। हेमंत पर पिछले महीने एक स्कूली छात्रा पर आरी से हमला करने का आरोप है।
यह असामान्य आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। इस याचिका में पुलिस हिरासत में हेमंत पर हुई गोलीबारी की CBI जांच की मांग की गई थी, जिसके चलते बाद में उसका पैर काटना पड़ा था।
पुलिस की गोली से घायल हुआ हेमंत, काटना पड़ा पैर
हेमंत को 1 नवंबर को पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक, हिरासत के दौरान उसने भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उसे गोली मार दी। गोली लगने से उसके पैर में गैंगरीन हो गया, जिसके बाद डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा।
फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है और ड्रग्स की लत छुड़ाने का इलाज चल रहा है। अदालत ने अस्पताल और पुलिस को निर्देश दिया है कि वे उसके कटे हुए अंग को 30 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक सुरक्षित रखें।
इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शामिल करने के प्रयास को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है।