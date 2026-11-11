आंध्र प्रदेश: स्कूली छात्रा पर हमले के आरोपी का कटा हुआ पैर सुरक्षित रखने का आदेश

हेमंत को 1 नवंबर को पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक, हिरासत के दौरान उसने भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उसे गोली मार दी। गोली लगने से उसके पैर में गैंगरीन हो गया, जिसके बाद डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा।

फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है और ड्रग्स की लत छुड़ाने का इलाज चल रहा है। अदालत ने अस्पताल और पुलिस को निर्देश दिया है कि वे उसके कटे हुए अंग को 30 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक सुरक्षित रखें।

इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शामिल करने के प्रयास को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है।