जम्मू-कश्मीर में मारा गया सालों से वांछित आतंकवादी, 100 से अधिक घुसपैठों में था शामिल

लेखन भारत शर्मा 06:36 pm Aug 30, 202506:36 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पिछले सप्ताह सुरक्षा बलाें के साथ मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में से एक की शनिवार को पहचान हो गई है। वह सालों से भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा वांछित था और 100 से अधिक घुसपैठों में शामिल रहा था। वह सभी घुसपैठ के मार्गों को जानता था और सीमा पार से आतंकियों के भारत में प्रवेश को आसान बनाता था। यह सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है।