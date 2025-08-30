जम्मू-कश्मीर में मारा गया सालों से वांछित आतंकवादी, 100 से अधिक घुसपैठों में था शामिल
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पिछले सप्ताह सुरक्षा बलाें के साथ मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में से एक की शनिवार को पहचान हो गई है। वह सालों से भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा वांछित था और 100 से अधिक घुसपैठों में शामिल रहा था। वह सभी घुसपैठ के मार्गों को जानता था और सीमा पार से आतंकियों के भारत में प्रवेश को आसान बनाता था। यह सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है।
पहचान
कौन है मारा गया आतंकवादी?
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, मारे गए आतंकी की पहचान बागू खान के रूप में हुई है, जिसे 'मानव GPS' के नाम से जाना जाता है। आतंकियों में उसे 'समुंदर चाचा' भी कहा जाता है। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बागू दशकों से सुरक्षा बलों द्वारा वांछित था, क्योंकि वह 1995 से 100 से अधिक घुसपैठ के प्रयासों में शामिल था। घुसपैठ के मार्गों की अच्छी जानकारी के कारण ही उसे 'मानव GPS' का नाम दिया गया था।
सबूत
पाकिस्तानी नागरिक था बागू खान
सेना अधिकारियों ने बताया कि बागू के पास से एक पहचान पत्र भी मिला है, जिसके आधार पर वह पाकिस्तान का नागरिक था। सूत्रों ने बताया कि वह आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से भी जुड़ा हुआ था। बता दें कि 23 अगस्त को सुरक्षा बलों द्वारा नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। आतंकियों के गोलीबारी शुरू करने के बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई में यह सफलता हासिल की थी।