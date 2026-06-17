NEET-UG पेपर लीक बैन के बाद टेलीग्राम का पलटवार, सरकार के आदेश को दी चुनौती देश Jun 17, 2026

NEET-UG पेपर लीक करने के आरोप में 16 जून को प्रतिबंध लगने के बाद टेलीग्राम ने सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। यह प्रतिबंध 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा से ठीक पहले लगाया गया, जिससे भारत के लाखों यूजर्स प्रभावित हुए। टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव ने इस फैसले को 'गलती' बताते हुए कहा कि इससे सिर्फ आम यूजर्स को ही नुकसान हो रहा है, जबकि असली समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है।