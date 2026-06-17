NEET-UG पेपर लीक बैन के बाद टेलीग्राम का पलटवार, सरकार के आदेश को दी चुनौती
NEET-UG पेपर लीक करने के आरोप में 16 जून को प्रतिबंध लगने के बाद टेलीग्राम ने सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। यह प्रतिबंध 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा से ठीक पहले लगाया गया, जिससे भारत के लाखों यूजर्स प्रभावित हुए। टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव ने इस फैसले को 'गलती' बताते हुए कहा कि इससे सिर्फ आम यूजर्स को ही नुकसान हो रहा है, जबकि असली समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है।
सरकार ने टेलीग्राम पर प्रतिबंध का बचाव किया
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें IT एक्ट के तहत टेलीग्राम को बंद करना पड़ा, क्योंकि परीक्षाओं के दौरान धोखाधड़ी करने वाले गुटों ने इसका गलत इस्तेमाल किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि यह कई लोगों के लिए असुविधाजनक है, लेकिन उनके मुताबिक यह कदम उठाना ज़रूरी था। वहीं, टेलीग्राम का कहना है कि उन्होंने सैकड़ों धोखाधड़ी वाले चैनल हटा दिए हैं और एडिट किए गए मैसेज को पहचानना आसान कर दिया है।