हैदराबाद में जमीन नीलामी ने रिकॉर्ड टूटा, प्रति एकड़ 177 करोड़ रुपये में बिकी

सौदा

आखिर क्यों हुआ इतना महंगा सौदा?

हैदराबाद नॉलेज सिटी के रायदुर्ग में 7.67 एकड़ भूमि की नीलामी में प्रति एकड़ 177 करोड़ रुपये की बोली लगी, जिससे सरकार को 1,358 करोड़ रुपये मिले। नीलामी में 12 बोलीदाता शामिल थे। दूसरे 11 एकड़ भूमि को 141.50 करोड़ प्रति एकड़ की दर से 1,556.50 करोड़ रुपये में बेचा गया, जिसमें 5 बोलीदाता आए थे। नॉलेज सिटी में रणनीतिक स्थान, हाईटेक सिटी, गाचीबोवली से संपर्क के कारण, दोनों भूखंड प्रमुख वाणिज्यिक विकास के लिए बेंचमार्क रियल एस्टेट बने हैं।