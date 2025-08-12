हैदराबाद में आभूषण की दुकान में दिनदहाड़े डकैती

हैदराबाद: खजाना ज्वैलरी स्टोर में दिनदहाड़े डकैती, 6 बदमाश बंदूक लेकर घुसे; गोलीबारी की

लेखन गजेंद्र 01:03 pm Aug 12, 202501:03 pm

क्या है खबर?

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक आभूषण की दुकान में दिनदहाड़े डकैती का मामला सामने आया है, जिससे लोग दहशत में हैं। घटना चंदानगर की है, जहां खजाना ज्वेलरी स्टोर में मंगलवार सुबह 10 बजे 6 बदमाश बंदूक लेकर दाखिल हो गए और डकैती को अंजाम दिया। उन्होंने विरोध जताने पर गोलीबारी की, जिसमें स्टोर का उप-प्रबंधक घायल हो गए हैं। गोलीबारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और कई दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर ली।