हैदराबाद: खजाना ज्वैलरी स्टोर में दिनदहाड़े डकैती, 6 बदमाश बंदूक लेकर घुसे; गोलीबारी की
क्या है खबर?
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक आभूषण की दुकान में दिनदहाड़े डकैती का मामला सामने आया है, जिससे लोग दहशत में हैं। घटना चंदानगर की है, जहां खजाना ज्वेलरी स्टोर में मंगलवार सुबह 10 बजे 6 बदमाश बंदूक लेकर दाखिल हो गए और डकैती को अंजाम दिया। उन्होंने विरोध जताने पर गोलीबारी की, जिसमें स्टोर का उप-प्रबंधक घायल हो गए हैं। गोलीबारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और कई दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर ली।
डकैती
कीमती सामान लेकर फरार
पुलिस ने बताया कि सुबह स्टोर खुलने के कुछ देर बाद ही 6 लोग स्टोर में घुस गए और कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर लॉकर की चाबियां मांगीं। कर्मचारियों के मना करने पर बदमाशों ने 2 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली उप-प्रबंधक के पैर में लगी है। बदमाशों ने CCTV कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए और सोने के आभूषणों से भरे डिस्प्ले केस को तोड़कर कीमती सामान ले गए। उन्होंने कर्मचारियों पर भी हमला किया। वे जहीराबाद की ओर फरार हुए।
जांच
पुलिस ने 10 सदस्यीय टीम गठित की, सीमा सील
कर्मचारियों की सूचना के बाद पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। अधिकारियों ने संदिग्धों का पता लगाने के लिए 10 विशेष टीमें गठित की हैं और उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने राज्य सीमाओं को सील कर दिया है। राजधानी में दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद व्यापारी चिंता में हैं। पुलिस ने दुकान मालिकों से सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ाने और दुकानों के खुलने और बंद होने के समय सतर्क रहने का आग्रह किया है।