भारत ने बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया

प्रतिबंध

क्या-क्या है प्रतिबंधित?

भारत की ओर से प्रतिबंधित उत्पादों में जूट या अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर से बने ब्लीच किए हुए और बिना ब्लीच किए हुए बुने हुए कपड़े, जूट की सुतली, डोरी, रस्सी, और जूट के बोरे और थैले शामिल हैं। DGFT ने बताया कि बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात को तत्काल प्रभाव से विनियमित किया जाता है। इससे पहले 27 जून को भी बांग्लादेश से कई जूट उत्पादों और बुने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था।