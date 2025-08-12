भारत ने बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया
क्या है खबर?
बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत ने सोमवार को कुछ जूट उत्पादों और रस्सियों के सामान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध जमीनी मार्गों से आयात पर लगा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना जारी कर बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित किसी भी स्थलीय बंदरगाह से बांग्लादेश से आयात की अनुमति नहीं होगी। DGFT ने बताया कि इन आयातों को केवल न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से ही किया जा सकेगा।
प्रतिबंध
क्या-क्या है प्रतिबंधित?
भारत की ओर से प्रतिबंधित उत्पादों में जूट या अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर से बने ब्लीच किए हुए और बिना ब्लीच किए हुए बुने हुए कपड़े, जूट की सुतली, डोरी, रस्सी, और जूट के बोरे और थैले शामिल हैं। DGFT ने बताया कि बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात को तत्काल प्रभाव से विनियमित किया जाता है। इससे पहले 27 जून को भी बांग्लादेश से कई जूट उत्पादों और बुने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था।
ट्विटर पोस्ट
India imposed port restrictions on the import of certain goods, such as bleached and unbleached woven fabrics of jute or of other textile bast fibre, twine, cordage, rope of jute, sacks and bags of jute.— ANI (@ANI) August 12, 2025
Imports from Bangladesh shall not be allowed from any land port on the… pic.twitter.com/6YIF1doLaQ