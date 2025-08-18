हैदराबाद: जन्माष्टमी के दौरान जुलूस रथ बिजली के तार की चपेट में आया, 5 की मौत
क्या है खबर?
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां 5 लोगों की मौत बिजली के तार की चपेट में आने से हुई है। हादसा रविवार रात डेढ़ बजे उप्पल थाना क्षेत्र के रामंथपुर इलाके के गोपाल नगर में हुआ। बताया जा रहा है कि जुलूस का रथ बिजली के तार से छू गया था, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हैं।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर रथ शोभायात्रा इलाके से श्रीकृष्ण मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने रथ को हाथ से ले जाने का फैसला किया, तभी मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी रथ बिजली के तार की चपेट में आ गया। हादसे में कृष्णा यादव (21), सुरेश यादव (34), श्रीकांत रेड्डी (35), रुद्रविकास (39) और राजेंद्र रेड्डी (45) की मौत हुई है।
जांच
15 अगस्त को एक इलेक्ट्रीशियन की जान गई थी
इससे पहले शुक्रवार 15 अगस्त को हैदराबाद में जीडीमेटला के लेमन रिज होटल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी करते समय एक इलेक्ट्रीशियन की बिजली के करंट से मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि वह होटल में लोहे की छड़ पर फूल लगा रहा था, तभी बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि वह मामले की जांच कर रही है।