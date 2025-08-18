हैदराबाद में हाइटेंशन तार की चपेट में आने से 5 की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर: अनस्प्लैश)

हैदराबाद: जन्माष्टमी के दौरान जुलूस रथ बिजली के तार की चपेट में आया, 5 की मौत

लेखन गजेंद्र 11:46 am Aug 18, 202511:46 am

क्या है खबर?

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां 5 लोगों की मौत बिजली के तार की चपेट में आने से हुई है। हादसा रविवार रात डेढ़ बजे उप्पल थाना क्षेत्र के रामंथपुर इलाके के गोपाल नगर में हुआ। बताया जा रहा है कि जुलूस का रथ बिजली के तार से छू गया था, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हैं।