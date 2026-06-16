तेलंगाना कोर्ट का SBI को बड़ा झटका, बीमा रद्द होने के बाद भी EMI वसूली पर देना होगा हर्जाना देश Jun 16, 2026

तेलंगाना की एक अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) लाइफ इंश्योरेंस और SBI को हैदराबाद के एक परिवार को हर्जाना देने का आदेश दिया है। दरअसल, उस परिवार को तब भी घर के लोन की किस्तें भरनी पड़ीं, जब लोन लेने वाले व्यक्ति का निधन हो चुका था। तेलंगाना की उपभोक्ता अदालत ने साफ कहा कि बीमा कंपनी और SBI ने लोन लेने वाले को यह जानकारी कभी नहीं दी कि उसका बीमा रद्द कर दिया गया था। इसी वजह से अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये का मुआवजा, 10,000 रुपये मुकदमे का खर्च और 50,000 रुपये अपील का खर्च चुकाने का आदेश दिया है।