पुणे एयरपोर्ट पर IAF फाइटर जेट के 'अटकने' से मचा हड़कंप, 70+ उड़ानें रद्द, पायलट सुरक्षित।
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भारतीय वायु सेना (IAF) के एक फाइटर जेट में तकनीकी खराबी आने से शुक्रवार को पुणे एयरपोर्ट पर हंगामा हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर ही फंस गया, जिसके चलते रात भर के लिए सभी उड़ानें रोकनी पड़ीं। हालांकि, राहत की बात यह रही कि दोनों पायलट सुरक्षित थे, पर यात्रियों को अचानक उड़ानों के समय में बदलाव और लंबी देरी झेलनी पड़ी।
इंडिगो ने 70 से ज्यादा पुणे की फ्लाइट्स कीं कैंसिल
इस घटना ने हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया। अकेले इंडिगो ने 70 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि कई अन्य उड़ानों का मार्ग बदला गया या उन्हें पूरी तरह रद्द कर दिया गया। वायुसेना की टीमों ने रनवे खाली करने के बाद, शनिवार सुबह 7:30 बजे से उड़ानें रवाना होनी शुरू हुईं और 8 बजे से विमानों की लैंडिंग भी शुरू हो गई। शनिवार सुबह तक, पुणे से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए स्थिति सामान्य हो चुकी थी।