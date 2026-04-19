पुणे एयरपोर्ट पर IAF फाइटर जेट के 'अटकने' से मचा हड़कंप, 70+ उड़ानें रद्द, पायलट सुरक्षित।

इंडिगो ने 70 से ज्यादा पुणे की फ्लाइट्स कीं कैंसिल

इस घटना ने हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया। अकेले इंडिगो ने 70 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि कई अन्य उड़ानों का मार्ग बदला गया या उन्हें पूरी तरह रद्द कर दिया गया। वायुसेना की टीमों ने रनवे खाली करने के बाद, शनिवार सुबह 7:30 बजे से उड़ानें रवाना होनी शुरू हुईं और 8 बजे से विमानों की लैंडिंग भी शुरू हो गई। शनिवार सुबह तक, पुणे से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए स्थिति सामान्य हो चुकी थी।